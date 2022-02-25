الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: بدء الدورة الرابعة للفندقة الشاملة في 3 أقسام بسوهاج الأحد

التدريب
التدريب

تبدأ بعد غد الأحد الدورة  الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوي العاملة.

وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة أن التدريب الفندقي الشامل للشباب والفتيات  يتم لمدة  ستة أسابيع منها أربعة بمركز التدريب المهني المزود بأحدث المعدات والأجهزة ، فضلا عن أسبوعين بهيلتون الأقصر ، في ثلاثة أقسام هي : الطبخ، والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوي العاملة ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، إلي لجنة اختيار المتقدمين قامت باختيار أفضل العناصر وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة، وحسن المظهر والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب.

وأضاف مدير المديرية أن منهج التدريب تم إعداده بشكل متميز ليكون موافقاً للمعايير الفندقية العالمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وهيلتون الأقصر .

كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية حول حقوق العمال وواجباتهم ، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص وفقاً لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 ، 44 التي تحدد الأعمال التي يحظر عمل النساء ومواعيد العمل والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

وذكر وزير القوى العاملة أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدماً من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث ، 34 من الذكور، كما بلغ عدد المتقدمين  23 من حملة المؤهلات العليا ، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إنه تم الانتهاء من التقديم للدورة واستمر لمدة 10 أيام، وأن المقابلات الشخصية ستكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لاختيار أفضل العناصر للتدريب.

وأوضح أن معايير الاختيار تتم وفقاً لتكليفات الوزير التي تعتمد على معايير الشفافية والكفاءة  والرغبة في العمل بعد انتهاء التدريب وحسن المظهر، واختيار الأفضل والأنسب للتدريب،  وبضرورة أن يتم اختيار عدد مناسب من  الإناث تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة .

وشكلت لجنة الاختيار برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة التدريب المهني، وعضو من برنامج الأغذية العالمي وآخر من هيلتون الأقصر، فضلا عن موجه فني من إدارة التدريب المهني بالمديرية.

الدورة الرابعة الفندقة الشاملة مركز التدريب المهني القوى العاملة ديوان المديرية الفندقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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