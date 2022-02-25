برلماني: الرئيس السيسى يواصل العمل ليلاً ونهارًا لتحقيق التنمية الشاملة

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على متابعة جميع القضايا والملفات الداخلية والخارجية لمصر، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع او يتخيل أى مسئول أن يعود الرئيس السيسى إلى أرض الوطن ثم يفاجأ الجميع بأن كان فى لقاء أبوى مع أبنائه طلبة الكلية الحربية من خلال زيارة مفاجئة لهم فجراً.

وقال "أباظة" فى بيان أصدره اليوم إننا لم نشاهد أى قائد لمصر من قبل يفعل مايقوم به الرئيس السيسى ويواصل العمل ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لمصر وشعبها، مؤكداً أن الرئيس السيسى يثبت يوميًا للمصريين بجميع اتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أنه لاهدف له سوى إسعاد جميع المصريين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالتوجيهات المهمة من الرئيس السيسى لإبنائه طلبة الكلية الحربية وحرصه على إدارة حوار مباشر معهم تجاه مختلف القضايا الداخلية والخارجية، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات فيما بين الرئيس السيسى وطلبة الكلية الحربية لمنحهم الثقة فى أنفسهم خاصة أنهم سيكون ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال والأبطال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية فجراً لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية.

وفي إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع الطلبة، فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري، موضحًا مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى، وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.