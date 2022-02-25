«القوى العاملة»: بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بدولة خليجية الأحد

براتب 22 ألف جنيه ومزايا أخرى

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات "إناث فقط" بعد غد الأحد وحتى الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في إحدى دولة الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه يشترط في المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية فقط وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، واجادة اللغة الانجليزية، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

وأشار “سعفان” إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج ، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري ، مشيراً إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وأوضح أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، منوهاً إلى أنه منذ عام 2016 بدأت جهود الدولة الحثيثة لرعاية تلك الفئة وحمايتها، من قبل وزارة القوى العاملة والجهات المعنية، فى شكل جديد، من حيث التأمين على تلك الفئة اجتماعياً وصحياً، وتعميم ذلك على كل شركات القطاع الخاص، وبالفعل بدأت إحدى شركات المقاولات فى الاستجابة لتلك المبادرة وقامت بالتأمين على العمالة المسجلة لديها، لتوفير مزيد من الأمان والحماية لتلك الفئة.