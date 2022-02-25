الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بيغفلوا الضحايا ويسرقوا الفيزا والباسورد».. حبس «عصابة نسائية» 4 أيام

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين بأسلوب «المغافلة» بمنطقة عابدين بوسط البلد وطلبت تحريات الأمن حول نشاطهن.

كان قد تلقى المقدم محمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بأنها حال قيامها بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلي خاصة بأحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، فوجئت بقيام إحدى السيدات بإيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة ومطالبتها بإعادة وضع الفيزا كارد مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلي للتأكد، إلا أنها اكتشفت عقب ذلك بقيام المذكورة بمغافلتها واستبدال الفيزا كارد الخاصة بها بفيزا أخرى مجهولة المصدر والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سيدات «لهن معلومات جنائية» وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وبحوزتهن «مبلغ مالي، 8 فيزا كارد» وبمواجهتهن أقررن بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى من متحصلات واقعة سرقة أخرى عقب التحصل على الرقم السرى على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حوزتهن من متحصلات وقائع السرقة.

واعترفن بارتكابهن 7 وقائع سرقة، وأقررن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهن الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالسرقة.

قسم شرطة تشكيل عصابي مديرية امن القاهرة عابدين الصراف الالي الاستيلاء مجهولة المصدر قطاع غرب القاهرة الاستيلاء على اسلوب المغافلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«الدفاع الروسية»: دمرنا 118 موقعًا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. والهدهد خطيبًا

تحرير 2643 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

«المركزى»: 3.066 تريليون جنيه إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك

وزير ألماني سابق يحذر من تصاعد النزاع مع روسيا بمشاركة الناتو

أهل الكرم.. هكذا تعامل المصريون مع الأوكران العالقين بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا