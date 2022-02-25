«بيغفلوا الضحايا ويسرقوا الفيزا والباسورد».. حبس «عصابة نسائية» 4 أيام

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين بأسلوب «المغافلة» بمنطقة عابدين بوسط البلد وطلبت تحريات الأمن حول نشاطهن.

كان قد تلقى المقدم محمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بأنها حال قيامها بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلي خاصة بأحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، فوجئت بقيام إحدى السيدات بإيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة ومطالبتها بإعادة وضع الفيزا كارد مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلي للتأكد، إلا أنها اكتشفت عقب ذلك بقيام المذكورة بمغافلتها واستبدال الفيزا كارد الخاصة بها بفيزا أخرى مجهولة المصدر والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سيدات «لهن معلومات جنائية» وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وبحوزتهن «مبلغ مالي، 8 فيزا كارد» وبمواجهتهن أقررن بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى من متحصلات واقعة سرقة أخرى عقب التحصل على الرقم السرى على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حوزتهن من متحصلات وقائع السرقة.

واعترفن بارتكابهن 7 وقائع سرقة، وأقررن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهن الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالسرقة.