طلب ياباني للموافقة على دواء جديد لكورونا

أكدت شركة الأدوية اليابانية "شيونوجي" أنها تقدمت بطلب لوزارة الصحة للموافقة على طرح دواء جديد لفيروس كورونا "كوفيد- 19" يؤخذ عن طريق الفم.

وأكدت أن التجارب السريرية التي أُجريت على الدواء أثبتت فعاليته في الحد من الفيروس في الجسم.

وقالت الشركة - التي تتخذ من محافظة أوساكا مقراً لها - في بيان، نشرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية، اليوم الجمعة، إنها تقدمت إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بطلب للحصول على موافقة مبكرة مشروطة على العقار المعروف باسم S-217622، بعد التأكد من نتائج التجارب السريرية "المرحلة 2 أ".

وتم تطوير الدواء لحالات فيروس كورونا الخفيفة إلى المتوسطة، بغض النظر عما إذا كان المرضى معرضين لخطر الاستشفاء، أي الدخول إلى المستشفى، ويُعتقد أنه يمنع الفيروس من التكاثر في الجسم، بحسب بيان الشركة.

ويسمح نظام الموافقة المبكرة المشروطة لشركات الأدوية بتخطي المرحلة النهائية من التجارب السريرية بمجرد تأكيد مستوى معين من الفعالية والأمان، وفقًا لوزارة الصحة.

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 431 مليونا و405 آلاف و170 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و928 ألفا و106 وفيات.

وأوضحت الإحصائية، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ944 ألفا و828 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ647 ألفا و703 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 513 ألفا و226 وفاة.