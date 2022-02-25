«المركزى»: 3.066 تريليون جنيه إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك

أعلن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة التسھـیلات الائتمانیة الممنوحة من البنـوك بلغ نحو 3.066 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 162.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2021/ 2022.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 1ر101 ملیار جنیه بمعدل 6ر5 %، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 2ر61 ملیار جنیه بمعدل 5ر5%.

وأضاف أن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل7ر38 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 5ر22 ملـیار جنيه.. ونوه بأن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة أظهر حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 2ر60 % من إجمالي تلك الأرصده في نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 1ر29% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر10%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 4ر2% أما القطاعات غير الموزعة(شاملة القطاع العائلي)، فقد حصلت على مانسبته 2ر32% منها 9ر31% للقطاع العائلي.

وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية، خلال الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر من العام المالي “2022-2021”، بمقدار5.383 مليار جنيه، وبنسبة7.2 % لتبلغ نحو 5.740 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الصادر، الخميس، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8ر276 مليار جنيه بمعدل 7ر6%، والمعروض النقدي بمقدار 7ر106 مليار جنيه بمعدل 5ر8%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 272 مليار جنيه بمعدل 9ر7%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ8ر4 مليار جنيه بمعدل 7ر0%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 8ر83 مليار جنيه أي بمعدل 4ر14%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر3%.