تحرير 2643 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

شنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق السريعة، حيث أسفرت عن تحرير 2643 مخالفة مرورية أبرزها تجاوز السرعة المقررة.

فيما جرى تحرير 922 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات في الطريق، ما يعوق الحركة المرورية، وعدد 1115 مخالفة متنوعة، وضبط 66 سائقا يقودون دون رخصة قيادة، و58 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وجرى سحب عدد 233 دراجة نارية دون رخص قيادة، وحجز 266 دراجة نارية غير مرخصة، وتحرير 25 مخالفة ملصقات، و141 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 7070جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 28 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2203 جنيها مصالحات وذلك في نطاق محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.