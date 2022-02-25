ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.

وحسب المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، فإن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية.

وقال: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".

وأوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أنه لم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، مؤكدا استمرار التعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.

وقال المجلس الأوروبي - في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني - إنه سيتم توسيع نطاق التدابير التقييدية القائمة حاليا لتشمل 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي صوتوا في 15 فبراير لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد.

وأضاف أن تلك التدابير ستشمل أيضا 27 فردا وجهة على مستوى رفيع "لعبوا دورا في تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومصارف ورجال أعمال، ومسؤولون عسكريون كبار "لعبوا دورا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار"، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسؤولية عن "قيادة حرب معلومات مضللة ضد أوكرانيا".

وبحسب البيان، تتضمن تلك التدابير التقييدية تجميد أصول الأفراد والجهات المدرجين على قائمة العقوبات وحظر تمويلهم، بالإضافة إلى منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.