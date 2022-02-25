«عبدالعاطي» يسلّم شهادات دبلوم ‏هيدروليكا أحواض الأنهار لـ20 متدربا إفريقيا

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه يتم عقد العديد من الدورات التدريبية لأبناء الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، في عدة مجالات مختلفة منها إدارة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شهادات التخرج للمتدربين الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسفير كريم أمين نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير الصادق عمر نائب سفير السودان، والسفيرة موزانجي مبيلا قنصل سفارة الكونغو الديمقراطية، وفليبرت ناكوراندا السكرتير الاول للسفارة الرواندية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم يتم تدريب 183 متدرباً سنوياً بمركز التدريب الاقليمى بالسادس من اكتوبر ، ومركز تدريب معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية ، لمتدربين من دول "مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى ونيجيريا والنيجر وسيراليون وأنجولا والسنغال والصومال وجيبوتى" ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة، خلال تسلم شهادات التخرج، عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة ، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية وزيارتهم للعديد من المواقع السياحية والأثرية فى مصر ، مشيرين الى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى ، وأن هذا البرنامج دليل على دعم مصر لأشقائها الافارقة ، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.

وقد تم عقد البرنامج التدريبى "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" بمقر مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، خلال الفترة من ٥ ديسمبر ٢٠٢١ الى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة عدد 20 متدربا من دول حوض النيل من دول "السودان - جنوب السودان - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقرطية – مصر".

كما إشتمل البرنامج التدريبى على عدد من الزيارات مثل زيارة المعامل المركزية للرصد البيئى بالمركز ، والنماذج الهيدروليكية المنفذة بمعهد بحوث الهيدروليكا ، و ووحدة تحلية المياه المنفذة بمعرفة وحدة البحوث الاستراتيجية ، ومعامل معاهد الإنشاءات والبيئة بالمركز ، ومحطة الأبحاث التابعة للمركز بوادى النطرون ، وتجارب تأهيل الترع وأنظمة الرى الحديث المنفذة بالمركز ، ومتحف الرى والحدائق بالقناطر الخيرية ، وزيارة المنشآت المائية بقناطر الدلتا وقناطر وهويس إسنا ، ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة التليمترى بمقر الوزارة ، ومحطة معالجة مياه بقر البقر بمحافظة بورسعيد.

كما تم زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية فى مصر ، مثل أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر وأسوان والسد العالى ومكتبة الإسكندرية ومتحف النيل بأسوان.