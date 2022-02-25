فرنسا تدرس إرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إنها تريد إنهاء العملية العسكرية الروسية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أجنبية: “لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية والولايات المتحدة لخوض حرب مع روسيا.. ما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت: “فعلنا كل شيء لمنع هذه الحرب وقمنا بإرسال معدات عسكرية لأوكرانيا وندرس إرسال المزيد من المساعدات، والهدف من ذلك هو التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا”.