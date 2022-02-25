الخارجية الفرنسية: جاهزون لمساعدة الرئيس الأوكراني في حالة أي تهديد على حياته

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن دولته جاهزة لمساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حالة أي تهديد على حياته، في أعقاب تقدم قوات الدفاع الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، وفقا لما ذكرته قناة “العربية”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إنه على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن يدرك أن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" يتمتع بقدرات نووية أيضا.

ووصف جان إيف لودريان في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية يوم الخميس الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب "قلب" روسيا.

ودعت فرنسا، مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بشكل فوري.