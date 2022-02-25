سلطات لوجانسك: جيش أوكرانيا قصف 10 مراكز سكنية 33 مرة

قالت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية، في بيان، إنه مع حلول الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو، قصف جيش أوكرانيا 10 مراكز سكنية 33 مرة.

وأضاف البيان: "تفيد معطيات ممثلية جمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، بأنه اعتبارا من الساعة 03:00 من يوم 25 فبراير 2022، تم تسجيل 33 هجوما على 10 مراكز سكنية في الجمهورية من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن العمل جار في الوقت الراهن، لتحديد الخسائر البشرية والمادية.

صباح يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك من اعتداءات الجيش الأوكراني، وذكر أن هدف العملية نزع سلاح أوكرانيا.