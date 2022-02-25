الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرازيل ينتقد خطاب نائبه تجاه روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

انتقد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو كلمات نائب رئيس البلاد الجنرال أنطونيو هاميلتون موراو، الذي هاجم روسيا بشدة قبل ساعات قليلة بسبب العملية العسكرية خاصة في أوكرانيا.

 

وقال الرئيس البرازيلي: "أريد أن أكون واضحا: تنص المادة 84 من الدستور على أن رئيس الدولة يتحدث عن هذه القضايا، والرئيس اسمه جاير ميسياس بولسونارو، نقطة انتهى الكلام. مع كل الاحترام للشخص الذي قال هذا الكلام، لقد تفوه ما لا يجوز له، هذه الأمور ليست من اختصاصه، بل من اختصاصنا".

 

يوم أمس الخميس، شبه مورا تصرفات روسيا في أوكرانيا باستراتيجية ألمانيا النازية، وقال إن البرازيل "لا تقبل غزو" أوكرانيا ودعا إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز العقوبات.

 

ووفقا لرئيس البرازيل، قبل التحدث علنا عن النزاع الأوكراني، قام بالتشاور مع وزيري الخارجية والدفاع في البرازيل، وإذا لزم الأمر سيدعو وزراء آخرين لاتخاذ القرار.

 

وأكد رئيس البرازيل أن حكومته تؤيد السلام دون التعليق على النزاع الأوكراني، مذكرا بالنتائج الإيجابية لزيارته الأخيرة لموسكو.

 

وقال بولسونارو: "نحن مع السلام ونريد السلام وسافرنا إلى روسيا بسلام وأقمنا اتصالات استثنائية مع الرئيس بوتين وتم حل قضية الأسمدة للبرازيل".

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