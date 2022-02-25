صحيفة أمريكية: سو- 35 هى بطارية جوية حاملة للصواريخ

تعد مقاتلة "سو-35" الثقيلة وسيلة روسية رائدة تتفوق على مثيلاتها الغربية من ناحية القدرة على المناورة ومدى العمل والحرب الإلكترونية وتهدف إلى تحقيق التفوق الجوي.

وبالرغم من أن مهمتها هي خوض المعارك الجوية فإنها قادرة على حمل طيف واسع من الأسلحة فائقة الدقة لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية والبحرية. ويكمن في ذلك تفوقها على منافستها " إف – 22 رابتور" الأمريكية. أفادت بذلك صحيفة " Military Watch Magazine".

و أعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مقاتلة "سو-35" مزوّدة بـ12 نقطة لتعليق القنابل والصواريخ. و من أهم أسلحتها هي صواريخ "جو – جو" بدءا من الصواريخ بعيدة المدى التي يبلغ مداها 400 كيلومتر و انتهاء بصواريخ القتال القريب.

و من أقدم الصواريخ التي تزوّد بها "سو-35" هي صواريخ "إر – 27" السوفيتية التي يبلغ مدى عملها 130 كلم و التي لا تزال تستخدم إلى حد الآن لسعرها الرخيص و أمانتها.

لكن "سو- 35" غالبا ما استخدمت في سوريا صاروخا آخر وهو "إر – 77" الذي بلغ مدى عمله 200 كلم. و تم تزويده برأس نشيطة موجهة ذاتيا يعمل بمبدأ "إرم وإنس". و يستطيع بتلك الرأس القتالية مكافحة الطائرات الشبحية على مدى 200 كلم.

أما صاروخ " إر – 37 إم" الأسطوري الثقيل فإن مداه يبلغ 400 كلم، بصفته رقما قياسيا عالميا. و بمقدور المقاتلة أن تحمل 4 صواريخ من هذا النوع فقط. و يعوّض ذلك بسرعة فائقة تبلغ 6 ماخ ( نحو 7000 كيلومتر).

ويمكن أن تحمل المقاتلة كذلك صواريخ "جو – أرض" وقنابل بمختلف الأعيرة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" ذات مدى العمل نحو 2500 كلم، ما يسمح باستهداف المنشآت الأوروبية دون أن تغادر الأراضي الروسية.