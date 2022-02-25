زلزال شدته 6.2 درجة يضرب منطقة قرب ساحل جزيرة سومطرة فى إندونيسيا

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة في اندونيسيا اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.



وقالت الوكالة عبر رسالة على تويتر إن مركز الزلزال على اليابسة ولا توجد احتمالات لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.