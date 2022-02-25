الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يعلن عن تحديد هدف روسيا رقم 1 فى أوكرانيا

زيلينسكى
زيلينسكى

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه الهدف رقم 1 بالنسبة إلى روسيا في بلاده، مشيرا إلى أن عائلته هي الهدف الثاني.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات صحفية: "من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون".

 

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي أن "قوات روسية تسللت إلى كييف" بعد يوم على بدء العملية العسكرية الروسية.

 

وفي خطاب وجهه إلى الأوكرانيين بعد منتصف الليل قال زيلينسكي الذي بدا كئيبا إن "مجموعات التخريب التابعة للعدو دخلت كييف"، وحث السكان على توخي اليقظة والالتزام بقواعد حظر التجول.

روسيا أوكرانيا روسي هدف وكر حدد رقم رانيا روس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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