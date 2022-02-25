الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: على أوروبا دعم عملية أممية لحفظ السلام فى أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الزعماء الأوروبيين إلى "دعم عملية حفظ سلام أممية" في أوكرانيا وفرض "عقوبات قوية" على روسيا.

 

وقال زيلينسكي في كلمة موجهة إلى المشاركين في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي إنه "يجب فرض عقوبات اقتصادية ومالية قوية على روسيا فورا".

 

وأوضح أن ذلك يجب أن يشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية وفرض حظر على صادرات النفط والغاز الروسية، إضافة إلى "مساعدة الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة، ودعم عملية حفظ سلام أممية".

 

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية و"آفاق أوروبية".

 

وقال: "كنا ننتظر طويلا أمام الباب المفتوح. وسألنا عن العضوية في الناتو دون أن نسمع أي رد. والآن نحن نحتاج إلى ضمانات أمنية وآفاق أوروبية واضحة، وأعمال سريعة ومحددة".

 

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

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