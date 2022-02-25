سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح بمرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارىء تحسبا لحدوث أي تداعيات.

شوارع مطروح

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن .



شوارع مطروح

ورصدت الدستور حالة الطقس السيء الذى تشهده مدينة مرسى مطروح.



شوارع مطروح

وكان قد شهدت مدينة مرسى مطروح، أمس الخميس نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وغيوم، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات في حالة الطقس.

شوارع مطروح

ورصدت «الدستور» حالة الطقس السيئ الذي تشهدها مدينة مرسى مطروح اليوم حيث أعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، تحسبا لحدوث أي تداعيات.



شوارع مطروح

كما شهدت مدينة العلمين، في الموجة الأخيرة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أغرقت الشوارع والميادين وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

شوارع مطروح