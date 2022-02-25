شركة ألمانية مستثمرة ب «السيل الشمالى 2» تطالب بتعويضها حال عدم تشغيله

أعلنت شركة النفط والغاز الألمانية "فنترسهال ديا" التي تعد من المستثمرين الرئيسيين في مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي 2" أنها ستطالب بتعويضها في حال عدم تشغيل المشروع.

وقالت "فنترسهال ديا" في تقريرها السنوي "إذا تم منع بدء تشغيل المشروع بالتدخل السياسي، فإننا سنطالب بتعويضنا".

وأضافت الشركة: "في الوقت الحالي، لا ترى "فنترسهال ديا" سيناريو معقولا يحصل فيه تدخل سياسي بدون تعويضات".

ويقع مقر الشركة في سويسرا، وهي مملوكة بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم".

ودعمت "فنترسهال ديا" المشروع الذي تبلغ كلفته 10 مليارات يورو بقرض قيمته 730 مليون يورو، معتبرة أنه "من غير المحتمل" عدم سداده.

وأوقفت ألمانيا الثلاثاء عملية الموافقة على خط الأنابيب في إطار أول العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ويهدف خط الأنابيب الذي اكتمل إنشاؤه دون البدء بتشغيله إلى زيادة القدرة على ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتشارك أيضا في المشروع شركات الطاقة "يونيبر" الألمانية و"إنجي" الفرنسية و"شل" الأنغلو - هولندية و"أو أم في" النمساوية.