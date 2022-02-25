حفل سعد العود بمركز الفنون والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في قبة الغوري

تزامناً مع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلاً فنياً للإنشاد الديني والذي تقدمه فرقة "نور النبي".

حيث تقدم الفرقة مجموعة من الموشحات والأغاني الدينية من بينها: "صلاة الفاتح"، "محمد يا رسول الله"، "باب المدينة"، "حيته يوم الغار حمامة"، "على باب الكريم"، "ياسيدي يا رسول الله يا سندي"، "نور النبي"، "يا جمال النبي" وغيرها .

جدير بالذكر أن فرقة نور النبي تأسست في يناير 2018، بقيادة المنشد عبدالله بكير الشاذلى، ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون في الانتساب إلى مختلف الطرق الصوفية، مما أثر علي أعمال مدائحهم بالتنوع و التميز.

وتتكون الفرقة من عشرة أفراد: المنشدون عبدالله بكير، مصطفى عصفورة، أحمد رشدان، محمود الإدريسى، محمود فوزى، عمر شرف الدين. إيقاع كريم حسان، وسام مختار، محمد جودة.

ــ حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى

في سياق متصل، تستقبل خشية المسرح بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفل غنائي فني موسيقي والذي تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة نجوم الفرقة: آيات فاروق ــ مي حسن ــ غادة آدم ــ أحمد سعيد وأحمد عصام.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات زمن الفن الجميل، وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم الفنانة آيات فاروق باقة مختارة ومتنوعة لروائع أعمالها الفنية.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقي تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب متطور واستمر نجاح الفرقة منذ تاسيسها محققة جماهيرية واسعة.



ــ حفل سعد العود بمركز الفنون

كما يستقبل المسرح الصغير، بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، حفل موسيقي يحييه فنان العود "سعد العود"، حيث يقدم مجموعة من الأغاني المصرية القديمة و المعاصرة التي تنتمي لأجواء القعدة المصرية ذات الطابع المبهج يقدمها الفنان سعد العود و فرقته.

وسعد العود مغني وموسيقي مصري، يؤدي كل ما هو شرقي متميز من الموسيقي والغناء بتجسيد شرقي خاص، شارك كعازف ومغني في مسلسل "الطوفان"، وله تسجيلات فريدة من نوعها لألوان مختلفة من الغناء .

