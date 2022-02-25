الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا أول دولة تتيح تداول لقاح نباتى مضاد لكورونا

لقاح نباتى مضاد لكورونا
لقاح نباتى مضاد لكورونا

أصبحت كندا أول دولة تسمح باستخدام لقاح "ميديكاغو" المضاد لكوفيد-19 والذي يعتمد على النباتات.

 

ويمكن إعطاء اللقاح المكون من جرعتين، للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما.

 

واستند القرار إلى دراسة أجريت على 24 ألف بالغ، وتبين أن اللقاح كان فعالا بنسبة 71 في المئة، في الوقاية من كوفيد-19 على الرغم من أن ذلك كان قبل ظهور متحور أوميكرون، وكانت الآثار الجانبية خفيفة، بما في ذلك الحمى والتعب.

 

ويستخدم "ميديكاغو" النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس، وتتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها.

 

وتمت إضافة عنصر آخر إلى الحقن، وهو مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة. يصنعها الشريك البريطاني "جلاكسو سميث كلاين".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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