يسرا تنهى مشاركتها فى برنامج «الدوم» وتوجه رسالة: شكرا المتحدة للخدمات الإعلامية

أنهت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل في برنامج "الدوم" مهمتها في الحلقة التي عرضت عبر قناة أون بعد المشاركة في التصفيات الأولى للبرنامج على مدار 3 حلقات.

وعلقت لجنة التحكيم على المسابقة بشكل عام، فعبرت النجمة يسرا عن سعادتها للمشاركة في مسابقة وبرنامج هام مثل "الدوم" قائلة "شكرا المتحدة للخدمات الإعلامية وشكرا ميديا هب على هذا البرنامج وعلى الفرصة المميزة التي تم منحها لها للمشاركة في اختيار عدد من المواهب الشابة المميزة التي تتواجد في كل ربوع مصر".

وشاركها المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف الشعور بالشكر لمنظمي البرنامج وعلى فرصة تواجدهم بين هذا الجمع الكبير من الشباب.

وجذب المتسابق سعد سمير من محافظة المنوفية الأنظار بموهبته الكبيرة وبموافقة لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج “الدوم” المعروض حاليا على قناة “أون”.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

ومع دخوله لخشبة المسرح، قال له الفنان عمرو يوسف: “هختارك وهديلك صوتي قبل أن يقدم مشهده التمثيلي نظرا للأداء المميز في تقديم نفسه”، وسألته يسرا عن عمره فأجاب بأنه 18 عاما فقط فتعجبت من طلته المميزة.

وطالبت الفنانة يسرا من كونترول برنامج “الدوم” المذاع عبر قناة “أون”، بحصول متسابقين على فرصة ثانية على خشبة المسرح من أجل إعادة اختبارهما مرة أخرى.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

البداية عندما طلبت المتسابقة مريم الدخول لخشبة المسرح وتقديم عرضًا مختلفًا، لتقدم ابنة محافظة البحيرة مشهدًا دراميًا مليئًا بالمشاعر الإنسانية، وتجمع لجنة التحكيم على اختيارها، وقالت لها يسرا:"شوفتي لما اختارتي صح كان فيه فرق إزاي".

وطلبت يسرا المتسابق الثاني "محمد" قائلة الشاب اللي شبه الفنان محسن محيي الدين ولكن لم يستطع المتسابق أن يخطف لجنة التحكيم وقالت له يسرا إنه يحتاج للكثير من التدريب خلال الفترة القادمة ولم توافق عليه لجنة التحكيم بالإجماع.