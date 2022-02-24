الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد منح مريم فرصة ثانية.. يسرا: «شوفتي الفرق في الاختيار»

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

طالبت الفنانة يسرا من كونترول برنامج “الدوم” المذاع عبر قناة “أون”، اليوم الخيس، بحصول متسابقين على فرصة ثانية على خشبة المسرح من أجل إعادة اختبارهما مرة أخرى.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

البداية عندما طلبت المتسابقة مريم الدخول لخشبة المسرح وتقديم عرضًا مختلفًا، لتقدم ابنة محافظة البحيرة مشهدًا دراميًا مليئًا بالمشاعر الإنسانية، وتجمع لجنة التحكيم على اختيارها، وقالت لها يسرا:"شوفتي لما اختارتي صح كان فيه فرق إزاي".

وطلبت يسرا المتسابق الثاني "محمد" قائلة الشاب اللي شبه الفنان محسن محيي الدين ولكن لم يستطع المتسابق أن يخطف لجنة التحكيم وقالت له يسرا أنه يحتاج للكثير من التدريب خلال الفترة القادمة ولم توافق عليه لجنة التحكيم بالإجماع.

وقالت يسرا إن فكرة منح فرصة ثانية لأي متسابق تحدث حين تشعر أن لديه الموهبة بالفعل ولكن حالت الظروف دون تفوقه أو تقديمه المشهد بشكل مميز في المرة الأولى.

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON  الساعة الحادية عشر مساءا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود أفعال كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.

برنامج الدوم الدوم برنامج يسرا الفنانة يسرا اون

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وائل لطفي

النخبة والناس

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