متسابقة تخطف لجنة التحكيم بخفة ظلها فى «الدوم»

انطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

شاركت المتسابقة ياسمين عمر يوسف، 23 سنة في مسابقة "الدوم"، وقدمت عرضا صعيديا، حازت به على إعجاب لجنة التمثيل المكونة من الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وموافقة الفنانة يسرا.

وطلبت من اللجنة أن تقدم مشهدًا آخر كوميديا، فوافقت اللجنة حتى اقتنصت منهم موافقة ثلاثية.

أعضاء لجنة التحكيم

يشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.