نجل الفنان ناصر سيف في «الدوم».. تعرف على نصيحة اللجنة له

انطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

شارك نزار ناصر سيف، نجل الفنان ناصر سيف، في مسابقة التمثيل ببرنامج "الدوم"، أمام لجنة التمثيل المكونة من الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف.

ونال نزار، موافقة لجنة التحكيم بعد العرض الذي قدمه وحاز فيه على موفقة ثلاثية من اللجنة، وقال له الفنان عمر يوسف: "انت نجل الفنان ناصر سيف ليؤكد له ذلك".

وأضاف: "من غير واسطة اوكية عجبني فكرة إن والدك فنان كبير وجيت قدمت ولم تعتمد على الواسطة".