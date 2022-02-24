متسابقة تقدم دور مجنونة وتخلع حذائها على مسرح برنامج «الدوم»

انطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

شاركت المتسابقة مادونا، من أسيوط في مسابقة التمثيل ببرنامج "الدوم"، أمام لجنة التمثيل المكونة من الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف.

ودخلت مادونا على المسرح وهي تمسك حذائها بيدها وجلست على المسرح لتقدم دور مجنونة، وحازت على إعجاب لجنة التحكيم، وقالت لها الفنانة يسرا: "هاديكي صورتي وأرى إنك لازم تشتغلي على نفسك".

وقال الفنان عمرو يوسف: “محتاجين شوية شغل ولكن يوجد بذرة كويسة”، واتفق المخرج مروان حامد معهما ومنحها صوته.