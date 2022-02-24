عمرو يوسف لمحمد بكرى فى «الدوم»: «إديتك صوتى بعد 30 ثانية» (فيديو)

كشف محمد بكري، ابن محافظة الإسكندرية، عن موهبته الكبيرة في الأداء التمثيلي ببرنامج "الدوم" من خلال عرضه مونولوج قصير مستندًا إلى طبقات صوته المختلفة المتناسقة مع الأداء.

وحصل محمد بكري، بعد تأديته لفقرة تمثيلية قصيرة ببرنامج "الدوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أمام لجنة التحكيم المكونة من الفنانة القديرة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج الشاب القدير مروان حامد، على الموافقة الثلاثية من اللجنة نتيجة أدائه المتميز والمقنع على خشبة المسرح.

وقال الفنان عمرو يوسف له بعد رؤية أدائه: "اديتك صوتي بعد 30 ثانية، صوتك هايل، إحساسك جميل، مبروك مبروك"، بينما قالت له الفنانة القديرة يسرا بعدما ظهر اللون الأخضر على المسرح والذي ددليل الموافقة الجماعية: "خضرا على الجميع".

وعبر المتسابق عن فرحته البالغة فور خروجه من المسرح بكلمات مؤثرة تشير إلى سعادته العارمة، بعد تخطيه هذا الاختبار المباشر أمام لجنة التحكيم.