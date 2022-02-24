الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

على الحجار عن وصوله لـ 3 آلاف أغنية: «راكب حصان أبيض»

علي الحجار
علي الحجار

كشف الفنان الكبير علي الحجار، عن رصيده الغنائي منذ بداية مسيرته وحتى الآن، موضحا أنه وصل إلى 3 آلاف أغنية.

ولفت خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن رصيد هذا الأغاني شمل تترات أغاني المسلسلات التي أداها، والأغنيات القصيرة بداخل الأعمال نفسها، لأن كل أغنية منهم لها ملحن ومؤلف ومهندس صوت وستوديو لصنعها.

 

وأشار إلى أن جائزة "السلطان قابوس" التي حصل عليها، حسبوا جميع الأغاني التي غناها، ومن ضمنها تترات المسلسلات والأغنيات بداخل المسلسلات، ليصل العدد إلى 3 آلاف أغنية، لتعقب منى الشاذلي: “3 آلاف أغنية من كل شكل وكل أنماط الغناء ربنا يزيدك”، ليرد: “ده حظ بس والله”، فتعلق مرة أخرى: “لأ دي تجربة واختيار لعلي الحجار”.

وتابع: "عشان الناس متفتكرش اللي وصلتله ده عبقرية مني، أنا كنت محظوظ، لأن بدايتي كانت بليغ حمدي، يشوفني في الموسيقى العربية فيقدمني، واللي يكتبلي عبدالرحيم منصور، وفي نفس السنة يكتب لي فؤاد حداد في فيلم المغنواتي، فيجري ورايا صلاح جاهين ويوافق إني أغنيله الرباعيات، فيجري ورايا الخال عبدالرحمن الأبنودي والشاعر سيد حجاب، فيدوني الأيام والنديم وقال البحر والرحاية ومتمنعوش الصادقين عن صدقهم، وغيرهم مثل عمار الشريعي سيد مكاوي والموجي وعمر خيرة وآسر عبدالرحمن وآخرين، فكل ده حصل لأني بالصدفة في الأول "دخلت كبير" وراكب حصان أبيض".

ولفت إلى أن التجميعة القوية من الملحنين والشعراء ورطته الآن أنه لا يستطيع النزول لمن هم دون ذلك، فالبداية كنت محظوظا بهؤلاء الشعراء والمحلنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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