الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

متسابق يخطف نظر يسرا في «الدوم» وتجبر اللجنة على الموافقة عليه (فيديو)

جريدة الدستور

نطلقت مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

شارك المتسابق ممدوح السعيد، من طنطا 23 سنة، أمام لجنة تمثيل برنامج "الدوم"، المكونة من الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف.

وقدم ممدوح مشهدا تمثيليا صعيديا طريفا أمام لجنة التحكيم، وكانت الفنانة يسرا هي من منحته صوتها وساءلت لجنة التحكيم: "مش عاجبكم صوته وألا إيه؟، لتصوت اللجنة له". 

 

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