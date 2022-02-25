مروة ناجى ونجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى حفل فنى ساهر بعروس البحر

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم، حفلا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، في ليلة فنية من ليالي زمن الفن الجميل، شاركت فيها الفنانة مروة ناجي ونجوم الأوبرا، كما شاركت بالحفل عازفة الكلارينت المتميزة الفنانة هدى حسني.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع زمن الفن الجميل بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى «بهية» أداء الفرقة الموسيقية، ثم اغاني «كان عندي غزال- سمرة يا سمرة» أداء الفنان خالد حماد، «من الباب للشباك- من حبي فيك يا جاري» أداء الفنانة هيام محمد، «اللي يهواك أهواه- سواح» أداء الفنان محمد الخولي.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية



وبالفاصل الثاني من الحفل قدمت عازفة الكلارينت هدى حسني «قلبي دليلي»، ثم ألتقي جمهور الأوبرا وصلة غنائية مع الفنانة مروة ناجي حيث شدت بمجموعة من أجمل الأغنيات منها: «في يوم وليلة، على رمش عيونها، قال جاني بعد يومين، الأروام موعود، قلبي ومفتاحه» كما قدمت رائعة كوكب الشرق«أم كلثوم» حيرت قلبي معاك.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية



واختتم نجوم الأوبرا الحفل بأغنية «حلوة بلدي السمرة».

حفل فني بأوبرا الإسكندرية



يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية

كما تنظم دار الأوبرا المصرية في السابعة من مساء السبت المقبل، بالتعاون مع المركز القومي للسينما حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، حيث يتم عرض الفيلم الروائي «للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة» بعد سن المعاش، يعقب عرض الفيلم ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

حفل فني بأوبرا الإسكندرية

حفل فني بأوبرا الإسكندرية