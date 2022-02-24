حلفاء غربيون يتوقعون سقوط كييف أمام القوات الروسية خلال ساعات

قال مسؤول استخباراتي غربي بارز، مساء الخميس، إن كييف قد تسقط في قبضة القوات الروسية الليلة حيث تم القضاء على الدفاعات الجوية الأوكرانية بفعالية.

وذكر المسؤول أن القوات الروسية تتقدم باتجاه أوكرانيا عبر ضفتي نهر دنيبر وتبدو مستعدة للاستيلاء على العاصمة.

وتابع: كما سيطر الجيش الروسي على عدة مطارات يمكن استخدامها لإدخال المزيد من القوات للبلاد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

أضاف المسؤول الاستخباراتي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعتقد أنه يهدف إلى السيطرة على أوكرانيا بأكملها، رغم تركز العمليات العسكرية حتى الآن في شرق البلاد وجنوبها ووسطها.

أشار إلى أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لبوتين هي الإطاحة بالحكومة في كييف لتنصيب نظام شكلي.

وشملت موجة الهجوم الروسي الأولية على أوكرانيا 75 راجمة وأكثر من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، وفقا لما نقله صحفيون عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا مع ضربات جوية وتوغلات برية لا سيما باتّجاه العاصمة كييف، بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية غير المجدية لمحاولة ثنيه عن قراره.

وأوقع الهجوم خلال ساعات قليلة عشرات القتلى وفق السلطات الأوكرانية، وأثار موجة إدانات دولية.