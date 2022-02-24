أوكرانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة

دعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي" فجر الخميس.

بعثت السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو، برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.

أضافت أنّ بلادها تريد من المجلس أن يبحث خلال هذه الجلسة "حالة حقوق الإنسان الناجمة عن العدوان الروسي".

ومن المقرّر أن يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في انطلاق أعمال الدورة العادية للمجلس.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا مع ضربات جوية وتوغلات برية لا سيما باتّجاه العاصمة كييف.

وأوقع الهجوم خلال ساعات قليلة عشرات القتلى وفق السلطات الأوكرانية، وأثار موجة إدانات دولية.

جدد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، مساء الخميس، دعوته للقادرين على حمل السلاح للانضمام إلى الجيش الأوكراني للدفاع عن بلدهم ضد الهجوم الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني، خلال كلمة له مساء اليوم، إنه إذا لم يساعدهم العالم ضد روسيا فإن الحرب ستطرق أبوابه، مشيرا إلى أن زعماء كثيرين حول العالم أعلنوا تضامنهم مع كييف.

وأوضح زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي، داعيا الروس الذين يرفضون الحرب بالتعبير عن رأيهم.

واعترف الرئيس الأوكراني بسيطرة القوات الروسية على مطار عسكري على مشارف العاصمة كييف، ولاحقا أعلنت الرئاسة الأوكرانية سيطرة الروس على محطة تشيرنوبيل النووية التي تبعد 70 كم عن العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل عقوبات إضافية صارمة من الاتحاد الأوروبي على روسيا.

في المقابل، أكد الرئيس الروسي أنه لم يبق لبلاده أي خيار في التعامل مع الأزمة ولهذا أتخذ قرارات اضطرارية.

وقال بوتين، اليوم خلال اجتماع له مع رجال أعمال لبحث العقوبات الاقتصادية الأخيرة على روسيا، إن بلاده جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي ولا يريد إلحاق الضرر به، مؤكدا أنه لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.