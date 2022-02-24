الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صناعة الحبوب»: نتوقع عدم تأثر مصر بأزمة روسيا وأوكرانيا

القمح
القمح

كشف مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتبطة بموازنة قدمتها لمجلس النواب فيما يخص سعر توريد القمح المحلي، مشددا على أن الوزارة تمتلك مخزونا جيدا من القمح، وبالتالي من المتوقع عدم تأثر مصر بالأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «الوليلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن 820 جنيها لأردب القمح للتوريد المحلي سعر عادل، موضحا أن الوضع الراهن ظروف مؤقتة ولن تدوم، كما أن هناك بعض الحلول البديلة التي قد يتم اللجوء إليها مثل خلط القمح بالذرة، وهو أمر كان مطروح للمناقشة من قبل ومن الوارد إعادة التفكير فيه حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن موسم التوريد المحلي للقمح من المتوقع أن ينطلق خلال شهر إبريل المقبل، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من استعدادات استقبال الأقماح المحلية وجار الانتهاء من باقي الاستعدادات خلال الأيام الجارية.

وزارة التموين مجلس النواب اتحاد الصناعات موسم التوريد الصناعات الاحتياطي الاستراتيجي المخزون الاستراتيجي تحاد الصناعات توريد القمح توتر العلاقات الفترة الحالية الأزمة العالمية الاستراتيجي استيراد القمح المستوردة العام الماضي الاستعدادات القمح المستورد روسيا وأوكرانيا صناعة الحبوب السعر العالمى غرفة صناعة الحبوب غير مطروحة مسئول بوزارة التموين

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