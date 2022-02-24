«صناعة الحبوب»: نتوقع عدم تأثر مصر بأزمة روسيا وأوكرانيا

كشف مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتبطة بموازنة قدمتها لمجلس النواب فيما يخص سعر توريد القمح المحلي، مشددا على أن الوزارة تمتلك مخزونا جيدا من القمح، وبالتالي من المتوقع عدم تأثر مصر بالأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «الوليلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن 820 جنيها لأردب القمح للتوريد المحلي سعر عادل، موضحا أن الوضع الراهن ظروف مؤقتة ولن تدوم، كما أن هناك بعض الحلول البديلة التي قد يتم اللجوء إليها مثل خلط القمح بالذرة، وهو أمر كان مطروح للمناقشة من قبل ومن الوارد إعادة التفكير فيه حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن موسم التوريد المحلي للقمح من المتوقع أن ينطلق خلال شهر إبريل المقبل، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من استعدادات استقبال الأقماح المحلية وجار الانتهاء من باقي الاستعدادات خلال الأيام الجارية.