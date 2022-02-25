نجوم يتحدثون عن نشر أسمائهم لأول مرة فى الصحف

الكثير من الفنانين يعتز بأول مرة نشر فيها اسمه في الصحف، كما ذكر تقرير نشرته مجلة الكواكب.

وكان الفنان يوسف وهبي قد روى أن اسمه نشر لأول مرة في الصحف عام 1916، في جريدة المقطم، وكان فارس نمر أحد اصحاب الجريدة يكتب كل يوم مقالا يسجل فيه خواطره، وكتب ذات مرة عن مأساة والد يبكي على مسقبل ابنه الذي يكاد يضيع فيما يسمونه بالتشخيص، وكان هذا الوالد هو عبدالله وهبي والد يوسف وهبي، والذي حدث أن الوالد ضبط ابنه متلبسا بجريمة التشخيص، وحاول أن يمنعه بالحسنى تارة وبالعنف تارة أخرى، فلم يفلح.

أم كلثوم

اول مرة نشر فيها اسم أم كلثوم كان في جريدة كوكب الشرق، وفي حديث أدلى به المعلم صديق أحمد متعهد الحفلات عام 1921، قال فيه إنه سمع صوت بنت جاءت من الفلاحين لتغني في القاهرة، واسمها أم كلثوم، وأنه يتوقع لها مستقبلا باهرا في الغناء، وكان لرأي صديق أحمد في ذلك الوقت قيمته عند المتعهدين، ومن الطريف أن أم كلثوم كانت تحتفظ بنسخة من جريدة كوكب الشرق التي نشر بها اسمها.

فاتن حمامة

حين عهد محمد كريم لفاتن حمامة ببطولة فيلم يوم سعيد أمام عبد الوهاب لم تكن فاتن قد تجاوزن الثامنة من عمرها، وكانت أول مرة تظهر فيها طفلة مصرية في السينما، وأرادت إحدى المجلات أن تثير ضجة حول اكتشافه فشنت حملة شعواء عليه، وطالبت الحكومة بحماية الفتاة من التمثيل لما فيه من إرهاق لصحتها.

محمود المليجي

أول مرة ظهر فيها محمود المليجي في الصحف كان في إحدى الجرائد تحت عنوان "القبض على طلبة مشاغبين"، وكان الطلبة هؤلاء هم بعض طلاب المدرسة الخديوية، والذين تظاهروا في إحدى المناسبات السياسية، وألقي القبض عليهم، ولما قرأ المليجي اسمه سارع بالاختباء حتى عفى وزير المعارف عن الطلبة المقبوض عليهم.

فريد شوقي

أول مرة نشر فيها اسم فريد شوقي كان حينها موظفا في مصلحة الأملاك الأميرية، وتقرر ترقيته من الدرجة الثانية للدرجة السابعة، ونشر اسمه في الصحف وفرح فريد بنشر اسمه وأراد أن يكرر النشر فذهب للجريدة ونشر شكرا لإخواته ومواطنيه وأبناء حي الحلمية.

سامية جمال

حين نشر اسم سامية جمال لأول مرة في الصحف كادت تتعرض حياتها للموت بسبب نشر الاسم مع صورتها، فقد اشتغلت في الوسط الفني بدون علم أسرتها، وكانت شقيقتها هي الوحيدة التي تعرف أنها تعمل في الوسط الفني، وطالع شقيقها الصورة فجن جنونه وحضر إلى مصر، وذهب إلى صالة الرقص، وهدد بالوعد والثبور، ولكن بديعة تدخلت في الموضوع واستطاعت اقناعه بانه يوافق على أن تعمل شقيقته بفن الرقص.