100 ألف مشاهدة لـ دويتو عبدالباسط حمودة ومسلم «يا أصفر» (فيديو)

تخطت أغنية “يا أصفر” للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة ومسلم، حاجز الـ100 ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية:

يا أصفر "Ya Asfar"

ظروفي اسواء بايني عليها هتكلم

عايشها في شقة روحي ياعيني مكبوتة

لا باكل لقمة طول الوقت متسمم

ااه ومن الموت بسيب ابوابي مفتوحة

كرامتي تعز على نفسي وبالجامد

ويغور قدامها اي واحد وبعده dirnk

هتفرقوني وايه ياعنى ماهوش فارق

وهل وجودكو زودلي رصيد في البنك

..

بعون الله بطالها لحد ما ابطلها

انا الاسم اللي عاش فيكو بيكهرب

معاكو لحد ماللي نفسة في حاجة يحضرها

وما ادراك ياض من لسعه العقرب

..

يااصفر شغلك

ياصفر تعبك

بس انا على وضعي

ولا ولا ولا شايفك

..

دلعت شخص وخاني

قلبت معاه بعواجان

هو انت مين في البلد

هات المحبة ياعم

ودعوه يلابسلامة

ياخويا ده الخسران

ماتجيش تقولي سامحني

انا مش حنان الام

..

صاحبك ياض بسباس

عينو على الالماظ

اللي رقم واحد

ضحك عليه الناس

عمرة ماكلم صح

غشيم وعاشها مداس

اللي قلبي عليه قلبو على ارواح

..

يا اصفر شغلك

ياصفر تعبك

بس انا على وضعي

ولا ولا ولا شايفك

..

الشغلة دي بتاعتنا واحنا فيها ندوش

سلطان الشن قال بنرد بالبزنس

ولسة عليكو جامد واحنا كدا كدا جامدين

ودي بدايتنا في ٢٠٢٢

عايز فلوس

يذكر أن عبد الباسط حمودة طرح مؤخرًا أغنية "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد انضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الهلالية"، مع النجمين حسين فهمى ومصطفى فهمى، حيث يشارك بالتمثيل والغناء فى المسلسل، وأعرب النجم عبد الباسط حمودة عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل بجوار نجمين كبار مثل حسين ومصطفى فهمى.

ويجتمع النجمان حسين فهمى ومصطفى فهمى فى مسلسل بعنوان "ولاد الهلالية" وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيرى عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز.