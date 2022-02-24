بعد اجتياح أوكرانيا.. ما هى العقوبات الأمريكية والأوروبية المنتظرة ضد روسيا؟

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا في ضوء العملية العسكرية التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس على شرق أوكرانيا، ليصبح بذلك ثاني حزمة من العقوبات الأمريكية في الأسبوع نفسه.

العقوبات الأمريكية على روسيا

أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 4 من أكبر البنوك الروسية، إضافة إلى مؤسستين ماليتين عاقبتهما الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يعني "تجميد كل أصول لديهم في أمريكا"، على حد قوله.

الثلاثاء الماضي، أعلن بايدن عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف مؤسستين ماليتين روسيتين رئيسيتين، وعددًا غير محدد من الأوليغارشية الروسية ردًا على تصعيد الكرملين للعدوان على أوكرانيا.

العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وكشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، الخميس، عزم أوروبا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ستشمل القطاعين الصناعي والمالي، بجانب قيود على التصدير بسبب العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

أضاف الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة "رويترز": “نريد أكبر حزمة ممكنة بحيث تستهدف القطاعات الصناعية والمالية وقيودا على التصدير وربما سياسة تأشيرات الدخول”.

واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن الخميس أن استمرار هجوم روسيا على أوكرانيا يعد "هجوم متعمد"، معلناً عن عقوبات اقتصادية إضافية ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على روسيا ردا على توغلها.

وقال بايدن "بوتين هو المعتدي. اختار بوتين هذه الحرب. والآن سيتحمل هو وبلده العواقب".

أشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستستهدف "نخبة رجال الأعمال الأثرياء، خصوصا أؤلئك المحيطين بالرئيس فلاديمير بوتين"، حسبما نقلت الوكالة.

الرد الروسي على العقوبات الأوروبية

من جانبها توعّدت الخارجية الروسية بردّ "قاس" على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أنها "لن تمنع" موسكو من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

اجتماع 30 دولة حليفة

وقال بايدن الخميس، إن الناتو سيعقد قمة الجمعة، للجمع بين زعماء 30 دولة حليفة لتحديد خطواتهم التالية، مؤكدًا أن القوات الأمريكية "لن تذهب إلى أوروبا للقتال في أوكرانيا"، لكن للدفاع عن حلفاء الناتو في المنطقة وطمأنتهم.

وأضاف بايدن: "اسمحوا لي أن أقولها مرة أخرى: قواتنا ليست ولن تشارك في الصراع مع روسيا في أوكرانيا".

وصرح الرئيس للصحفيين بأنه "لا يخطط" للتحدث مع بوتين. ولم يرد على سبب عدم قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات مباشرة على بوتين الآن.