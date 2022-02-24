عوامل يجب وضعها فى الاعتبار قبل إجراء جراحة إنقاص الوزن

يعد اتخاذ قرار إجراء جراحة إنقاص الوزن أمرًا مهمًا وخطوة رئيسية نحو السيطرة على صحتك وتحسينها بشكل كبير، ولكن بمجرد أن تقرر بدء جراحة إنقاص الوزن، كيف تعرف الإجراء الأفضل لك.

أوضح الأطباء بموقع "texas health" الطبي، أن هناك الكثير من العمليات الخاصة بجراحة السمنة والتي يمكن أن تختار من بينها، فهناك العديد من العوامل التي تدخل في اتخاذ قرار العملية المناسبة، حيث قدم الأطباء عددا من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار نوع جراحة إنقاص الوزن المناسب لك.

مؤشر كتلة الجسم:

يعتبر مؤشر كتلة الجسم، عاملاً مهمًا لتحديد ما إذا كانت جراحة إنقاص الوزن مناسبة لك، حيث يُعتبر الأشخاص الذين يمتلكون مؤشر كتلة جسمهم أعلى من 30 مرضى سمنة، فقد تكون بعض الإجراءات، مثل تحويل المسار، قاسية بالنسبة لشخص يقل مؤشر كتلة الجسم عن 35، ولكنها مثالية لشخص لديه مؤشر كتلة جسم أعلى من 40.

حالات طبية أخرى:

في كثير من الأحيان لا تكون السمنة وحدها سببًا لإجراء جراحة إنقاص الوزن، حيث يعد مرض السكري من أكثر الحالات الطبية انتشارًا إلى جانب السمنة، كما أن بعض إجراءات علاج البدانة أكثر فعالية في عكس مرض السكري.

التاريخ الطبي بالعائلة:

في بعض الأحيان، لا يكون مؤشر كتلة الجسم الحالي أو الحالة الطبية من العوامل المؤثرة بجراحات السمنة، حيث يمكن لتاريخ عائلتك أن يحدد إمكانية إجراء العملية أم لا.

فإذا كنت صغيرًا ولا تعاني من مرض السكري حاليًا، ولكن لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بمرض السكري، فقد تكون بعض خيارات جراحة إنقاص الوزن أفضل من غيرها، وبالمثل لأمراض القلب وحتى السرطان.

الأهداف المرجوة:

يعتبر أحد أهم العوامل في قرار إجراء جراحة إنقاص الوزن هو تحديد الأهداف من العملية، فعلى سبيل المثال، إذا كان هدفك هو أن تكون أكثر صحة، وأن تفقد بعض الوزن في هذه العملية، فقد يكون تكميم المعدة هو الأفضل بالنسبة لك.