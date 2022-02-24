الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير الأنبا صموئيل بالمنيا يحذر من صفحات على «التواصل الاجتماعي» تنتحل صفته

كنيسة
كنيسة

حذر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بالمنيا من وجود أي صفحات تابعة للدير على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باسمه، مؤكداً أنه غير مسئول عن الصفحات المنتشرة باسمه على السوشيال ميديا.

وأشار الدير في بيانه تحت رئاسة الأنبا باسيليوس قائلاً: “إنه لم يكلف أي شخص بجمع التبرعات له ويرجو الدير من الجميع عد تصديق أو نشر أي معلومات شخصية ما لم تكن منشورة من خلال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.

في سياق متصل، قال عطا يوسف المستشار القانوني لدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، إنه لوحظ  فى الأيام الماضية أن هناك صفحات تحمل اسم الدير على مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبار عن الدير غير صحيحة.

وأشار “يوسف” في تصريحاته إلى أن كل ما يتعلق بمتطلبات الدير من احتياجات العمال وزيارات أسر الرهبان والكهنة، لم يتم الحد منها كما تروج شائعات من بعض صفحات مواقع التواصل  الإجتماعي، مؤكداً أن الدير لم يغلق أبوابه أمام كافة متطلبات عماله أو زيارات أسر الرهبان .

وأكد أن كل الجهات الأمنية تسعى لحفظ سلامة المترددين على الدير من الزوار، مناشداً أصحاب الصفحات التي انتحلت صفة الدير بإسمه وروجت لشائعات، بضرورة البعد عن الوقيعة بين الدير والمسؤلين، ومن يحاول فعل هذا الأمر سوف يتحمل المسئولية القانونية لترويج أخبار كاذبة.

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وائل لطفي

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