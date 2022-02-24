الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: العثور على 5 جثث فى العبارة الإيطالية المنكوبة

شاحنات متفحمة على
شاحنات متفحمة على متن العبارة المنكوبة

أعلن خفر السواحل اليونانيون، الخميس، أنّهم عثروا على 5 جثث على متن العبارة الإيطالية التي اشتعلت فيها النيران الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنّ البحث يستمر عن 6 مفقودين.

واندلع حريق في سفينة يورو فيري اوليمبيا فجر الجمعة الماضي، قرب جزيرة كورفو اليونانية بعد مغادرتها مرفأ إيغومينيتسا اليوناني بإتجاه مدينة بريندزي الإيطالية.

وجرى إجلاء معظم الركاب في غضون ساعة، لكن بقي عدد من سائقي الشاحنات في عداد المفقودين، وتم العثور على الجثث الخمس في عنابر السفينة.

وأظهرت صور نشرتها محطة "إي آر تي" العامة هياكل شاحنات وسيارات متفحمة.

ولا يزال 3 سائقي شاحنات هي بيلاروسي وبلغاري وروماني، في مستشفى كورفو يعانون صعوبات في التنفس بعدما تمّ إنقاذهم من العبارة المنكوبة، والناجون البالغ عددهم 281 شخصا، هم 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم. 

خفر السواحل اليونانية العثور على ٥جثث العبارة الإيطالية المنكوبة جزيرة كورفو اليونانية سفينة يوروفيري اوليمبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

محللون: «الحرب العالمية الثالثة» مستبعدة.. والغرب سيكتفى بمعاقبة بوتين اقتصاديًا

تعرف على مواعيد عرض برنامج «الدوم» أكبر برنامج مسابقات

مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

التصريح بدفن طالبة تناولت مادة سامة بالخطأ فى المطرية

الاحتفال بها ليلة 27 رجب.. أدعية ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا