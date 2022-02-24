اليونان: العثور على 5 جثث فى العبارة الإيطالية المنكوبة

أعلن خفر السواحل اليونانيون، الخميس، أنّهم عثروا على 5 جثث على متن العبارة الإيطالية التي اشتعلت فيها النيران الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنّ البحث يستمر عن 6 مفقودين.

واندلع حريق في سفينة يورو فيري اوليمبيا فجر الجمعة الماضي، قرب جزيرة كورفو اليونانية بعد مغادرتها مرفأ إيغومينيتسا اليوناني بإتجاه مدينة بريندزي الإيطالية.

وجرى إجلاء معظم الركاب في غضون ساعة، لكن بقي عدد من سائقي الشاحنات في عداد المفقودين، وتم العثور على الجثث الخمس في عنابر السفينة.

وأظهرت صور نشرتها محطة "إي آر تي" العامة هياكل شاحنات وسيارات متفحمة.

ولا يزال 3 سائقي شاحنات هي بيلاروسي وبلغاري وروماني، في مستشفى كورفو يعانون صعوبات في التنفس بعدما تمّ إنقاذهم من العبارة المنكوبة، والناجون البالغ عددهم 281 شخصا، هم 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم.