صرف 4.9 مليار جنيه للنفقة و147 ألف زيارة للأسر بالمناطق المطورة.. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

-القباج: صرف 4.9 مليار جنيه «نفقة» منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي "بيت مال المصريين"، اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة.

https://www.dostor.org/3724576



- بنك ناصر: زيادة فروع صرف النفقة إلى 81 فرعا على مستوى المحافظات

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف نفقة تقدر بحوالي 79 مليون جنيه شهريا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 إلى 453 ألف مستفيد، وذلك عن طريق الأحكام القضائية وبلغ عددها 286 ألف حكم قضائي.

https://www.dostor.org/3724612



- «علاج الإدمان»: 147 ألف زيارة منزلية للأسر بالمناطق بديلة العشوائيات

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات الصندوق بالمناطق المطورة، بديلة العشوائيات حي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد"، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، وإسطبل عنتر وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، وذلك منذ بدء تنفيذ الأنشطة بالمناطق المطورة وحتى نهاية يناير 2022، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".‬

https://www.dostor.org/3724852



- 60 % من مرضى الإدمان بالمناطق بديلة العشوائيات يعانون من مشكلات أسرية حادة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أبرز دوافع تعاطى المخدرات وفقًا لبيانات طالبي الخدمة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تمثلت في حب الاستطلاع وضغط الأقران السلبي بنسبة 75%.

https://www.dostor.org/3724898