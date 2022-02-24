هبة جمال الدين تطرح «الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن»

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب «الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن»، للدكتورة هبة جمال الدين، الذى يتصدى لواحدة من أهم وأخطر المؤامرات التى تُحاك للمنطقة العربية، وتأخذ مدخلًا شديد الخُبث لاختراق الوعى الجمعى من ثغرة ارتباطه بدينه، عبر ما يُعرف بـ«الديانة الإبراهيمية»، نسبة إلى نبى الله إبراهيم- عليه السلام- كمحاولة لاختراق الحدود التاريخية، والتمهيد لإقامة ما يُسمَّى «إسرائيل الكبرى»!

ومن خلال مناقشة هذه القضية الخطيرة، ترصد الكاتبة علاقة «الديانة الإبراهيمية» بـ«صفقة القرن»، وما وراء تغيير مُسمَّى الأديان من «السماوية» إلى «الإبراهيمية»، وصولًا لعالمية الدعوة المزعومة، وتحديد مسارات للحج الدينى المشترك، والتخفى وراء ما يُسمَّى «الأخوَّة الإنسانية».

كما تُناقش الكاتبة عددًا من القضايا المستقبلية المرتبطة بهذا المخطط، مثل الجينوم البشرى، والشعوب الأصلية، ودعوات عودة اليهود إلى الدول العربية، فى ضوء مخطط «الولايات المتحدة الإبراهيمية»، الذى يهدف إلى إعادة ترسيم المنطقة ككل، تمهيدًا لسيطرة الكيان الصهيونى عليها بالكامل.

والدكتورة هبة جمال الدين هى أستاذ مساعد فى العلوم السياسية والدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وحاصلة على ٥ جوائز بحثية، أهمها: جائزة الرئيس محمود عباس أبومازن للدبلوماسية الأكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية.