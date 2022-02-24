مستفيدون من «حياة كريمة» فى المنوفية: «حوّلت كل أحلامنا إلى واقع»

أشاد عدد من المستفيدين بخدمات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة المنوفية بما قدمته لهم المبادرة، منذ إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرين أنها حوّلت أحلامهم الصعبة إلى واقع على الأرض.

وعدَّد أهالى القرى المستفيدون من «حياة كريمة» فى حديثهم مع «الدستور» الخدمات التى وفرتها لهم المبادرة، بدءًا من تأهيل المنازل المتهالكة، ومد الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى إليها، فضلًا عن إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، وتأهيل الطرق، وإنشاء وتجديد المدارس والمستشفيات وغيرها الكثير.

كما تحدثت «الدستور» إلى محافظ المنوفية ومنسق المبادرة فى الإقليم، للتعرف على تفاصيل ما تم من مشروعات ضمن المرحلة الأولى داخل مركزى «أشمون» و«الشهداء»، والاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية فى ٣ مراكز جديدة.

المحافظ: 1166 مشروعًا فى 81 قرية بأشمون والشهداء.. وقوافل طبية للعلاج بالمجان

نجحت مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى بمحافظة المنوفية، التى تتضمن ٨١ قرية بمركزى «أشمون» و«الشهداء»، فى إنجاز نسب تنفيذ عالية للعديد من المشروعات فى جميع القطاعات، كما سلمت العديد منها بعد إنجازها بشكل كامل، ما أسهم فى إحداث طفرة كبيرة فى تلك القرى.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى ٢٧ قرية تابعة لمركز «الشهداء» تضم ٣٦٨ ألفًا و٤١٧ نسمة، و٥٤ قرية فى مركز «أشمون» تضم ٩٠٣ آلاف و٣٢٠ نسمة، بإجمالى ٨١ قرية.

وأضاف «أبوليمون»: «إجمالى المشروعات التى تم إدراجها ضمن المبادرة فى المركزين بلغ ١١٦٦ مشروعًا، حتى الآن، تم الانتهاء من ١٧٨ مشروعًا بالفعل، وجارٍ العمل على قدم وساق فى تنفيذ ٥٢٥ مشروعًا فى مختلف القطاعات». وأوضح أنه جارٍ إنشاء وتطوير ٤٥ مكتب بريد، تم الانتهاء من ٣٦ منها بالفعل، بنسبة تنفيذ ٨٠٪، و٢٠ مجمعًا للخدمات الحكومية، جارٍ العمل فى تنفيذها بنسبة ٧٨٪، إلى جانب ١٤٩ مشروعًا مستهدفًا فى قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من ٦٢ منها، مع العمل، حاليًا، على تنفيذ ٨٠ مشروعًا، بنسبة ٦٨٪، وفى قطاع الصرف الصحى هناك ١٠٥ مشروعات مستهدفة، تم الانتهاء من ١٨ مشروعًا، وجارٍ تنفيذ ٨٢ مشروعًا، بنسبة ٥٨٪.

وفى قطاع الإسعاف هناك ١٤ مشروعًا مستهدفًا، تم الانتهاء من مشروع واحد، وجارٍ تنفيذ ١٣ مشروعًا، بنسبة ٥٩٪، و٢٠ مجمعًا زراعيًا مستهدفًا، جارٍ العمل فى تنفيذها بنسبة ٥٨٪، و٦٤ مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة، تم الانتهاء من ٣ مشروعات، وجارٍ تنفيذ ٦١ مشروعًا بنسبة ٥٣٪. وتضمن قطاع الأبنية التعليمية «إنشاءات وصيانات» ١٢٩ مشروعًا مستهدفًا، تم الانتهاء من ١٩ مشروعًا، وجارٍ تنفيذ ٨١ مشروعًا بنسبة ٥٣٪، وقطاع الصحة ٦١ مشروعًا مستهدفًا، تم الانتهاء من ٥ مشروعات، وجارٍ تنفيذ ٥٦ مشروعًا بنسبة ٤٥.٥٪.

وفيما يتعلق بمشروعات الشباب تحديدًا، تضمنت المشروعات المستهدفة فى مركز «الشهداء»: إنشاء ٨ مراكز شباب جديدة، وإنشاء ٩ ملاعب، وإحلال وتجديد ١١ ملعبًا، بالإضافة إلى تطوير ١٣ مبنى إداريًا لمراكز الشباب، بينما اشتملت مشروعات مركز «أشمون» على: إنشاء ٢٦ مركز شباب جديدًا، وإنشاء ١٥ ملعبًا، وإحلال وتجديد ١٥ ملعبًا، وتطوير ١٣ مبنى إداريًا لمراكز الشباب.

إطلاق المرحلة الثانية فى الباجور وقويسنا ومنوف وحصر الأراضى غير المستغلة

بدوره، قال محمد ربيع، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إنه تم إجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان لعدد كبير من أهالى محافظة المنوفية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف «ربيع»: «توجهت قوافل علاجية مجانية إلى عدد كبير من قرى محافظة المنوفية، ضمت أطباء فى جميع التخصصات، مع صرف العلاج وإجراء تحاليل وأشعة بالمجان، حرصًا على تقديم خدمة مميزة لأهلنا فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى المحافظة، فضلًا عن اشتمالها على تقديم نظارات طبية وسماعات أذن وتركيب أطراف صناعية».

وفى إطار مبادرة «مصر الدفيانة»، وزعت «حياة كريمة» عددًا كبيرًا من البطاطين على أهالى القرى المستهدفة فى محافظة المنوفية، حرصًا منها على توفير كل احتياجات المواطنين فى فصل الشتاء، وفقًا لـ«ربيع»، فضلًا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية المجانية لشباب الخريجين، ضمن بند «تنمية وبناء الإنسان»، الذى شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة.

وكشف محمد ربيع، عن تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة فى المحافظة، وذلك داخل قرى ٣ مراكز جديدة.

وقال «ربيع»: «تم اختيار ٣ مراكز ضمن المرحلة الثانية لمبادرة (حياة كريمة)، هى الباجور وقويسنا ومنوف، مع دراسة موقف الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات هذه المرحلة، التى تم اقتراحها من قِبل الوحدات المحلية، ومعاينتها طبقًا للأبعاد النموذجية المنفذة ضمن المرحلة الأولى».

وأضاف: «تم الانتهاء من الرسوم التخطيطية الأولية، وجارٍ العمل على الرفع المساحى وتجميع الإحداثيات للمشروعات المخصص لها أراضٍ، سواء مراكز شباب أو مدارس أو محطات صرف صحى أو مجمعات خدمية وزراعية أو وحدات صحية، عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق»، لافتًا إلى توفير ٩ قطع أراضٍ، لإقامة وإجراء توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحى، فى نطاق مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وعن الجهات المختصة التى يتم التعاون معها لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» فى المنوفية، قال منسقها العام فى المحافظة: «نتعاون مع رؤساء مراكز ومدن منوف والباجور وقويسنا، ومديرى التضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والنقل والزراعة والثقافة، إلى جانب إدارتى الإسعاف والطب البيطرى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى المنوفية».

وأضاف: «نتعاون كذلك مع فروع الشركة المصرية للاتصالات وقطاع الكهرباء، والإدارة المركزية للطرق والكبارى بوسط الدلتا، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركة غاز مصر فى منطقة المنوفية والمنطقة الرابعة بطنطا، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والحماية المدنية، ومركز معلومات شبكات المرافق».

وسبق أن وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بسرعة توفير قطع أراضٍ مناسبة وبمساحات كبيرة، لإقامة مجمعات سكنية، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «سكن كريم»، وكذلك لإقامة مجمعات حرفية لخدمة الصناع الحرفيين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما وجه بحصر جميع قطع الأراضى الفضاء غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية عليها مستقبلًا، واستغلالها بما يعود بالنفع العام على المواطنين فى نطاق مراكز المحافظة كافة.

الأهالى: وفرت كل احتياجات الفلاح فى مكان واحد

أشاد يوسف محمود الدبور، موظف فى الجمعية الزراعية بقرية «ميت شهالة» التابعة لمركز «الشهداء»، بما وفرته مبادرة «حياة كريمة» لصالح الفلاح المصرى، خاصة ما يتعلق بإنشاء مجمعات زراعية توفر له كل الخدمات التى يحتاجها فى مكان واحد، من أوراق خاصة بالحيازات، وتقاوى وسماد، وكل ما يخص العملية الزراعية.

وشددت انشراح رشوان العربى، ربة منزل بإحدى قرى مركز «الشهداء»، على أن دخول الغاز الطبيعى إلى المنازل وفر كثيرًا على ربات البيوت، بعدما عانين طويلًا من صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز، وبيعها بأسعار مرتفعة جدًا فى السوق السوداء.

وقال محمود محيى الدين خليل، من أهالى قرية «أبشادى» التابعة لمركز «الشهداء» أيضًا، إن القرية كانت تحلم بالكثير من الاحتياجات، فجاءت «حياة كريمة» وحوّلت تلك الأحلام إلى واقع يرى بالعين المجردة، خاصة إدخال الصرف الصحى إلى القرية، وبناء وحدة صحية ومكتب بريد ومركز شباب، حتى أصبحت «من أجمل قرى المحافظة». وطالب جلال البدوى، من أهالى قرية «أبشادى» بإدخال الصرف الصحى والغاز الطبيعى إلى منزله و٢٥ منزلًا أخرى، خاصة أنه لم يحالفهم الحظ بسبب بُعد هذه المنازل مسافة صغيرة عن المنطقة التى وصلت إليها هذه الخدمات، مشيرًا إلى تقدمهم بطلب لمحافظ المنوفية لإدراجهم ضمن المبادرة.