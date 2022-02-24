الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فنادق كليوباترا بشرم الشيخ والغردقة تمد إقامة الأوكرانيين مجانا

فنادق كليوباترا بشرم
فنادق كليوباترا بشرم الشيخ والغردقة

أعلنت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة، بناءً على قرار محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، مد إقامة  النزلاء من دولة أوكرانيا - بصفة مجانية - بعد انتهاء مدد إقامتهم المُحددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بسفارة أوكرانيا والسلطات المصرية لتوفيق الأوضاع، حفاظًا على أمن وسلامة ضيوف مصر.

وأكدة إدارة مجموعة فنادق كليوباترا، على رعاية السياحة الوافدة من كل دول العالم، وتوقير كافة السُبل الآمنة والاستضافة الراقية - وقت الأزمات - بامتيازات الإقامة الكاملة، لحين عودتهم إلى بلادهم بسلام.

وقال: “نحنُ إذ نتشرف باستضافتكم في بلادنا، لا ننسي تفضيل السياحة الأوكرانية للمقاصد المصرية ودعمها الكامل لها، واختيار مصر على الدوام كوجهة سياحية مُفضلة لدى الشعب الأوكراني.. كل الأمنيات الطيبة بإقامة راقية في بلدكم مصر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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