جامعة طنطا تواصل فعاليات «قادرون باختلاف» بكلية الصيدلة

واصلت جامعة طنطا اليوم، فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية الصيدلة بالجامعة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن، والدكتورة نهلة العشماوي، عميدة الكلية.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات شركاء التنمية من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم والاهتمام وتمكينهم في ظل "الجمهورية الجديدة" التي تهتم ببناء الإنسان.

وأشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، إلى أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، تدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة وإدماجهم في المجتمع في إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن فعاليات المبادرة بكلية الصيدلة شارك فيها 43 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، حيث استمعوا لشرحٍ تفصيليِّ عن تحضير العقاقير كما قاموا بزيارة الصيدلية العامة وتم تعريفهم بأهم العقاقير السريعة التي يجب تناولها في الحالات الطارئة.

شارك في فعاليات المبادرة الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة أمل كباش، وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد زين العابدين مريكب، مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب، والدكتور مهند أبو حمر، مدير وحدة رعاية الموهوبين بكلية التربية الرياضية.