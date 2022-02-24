محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 4 قرى بالمحلة و47 عزبة

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية لعدد ٤ قرى لمركز ومدينة المحلة وعدد ٤٧ عزبة بنطاق مراكز ( زفتى ، السنطة ، المحلة الكبرى ، بسيون ، طنطا ، قطور ، كفر الزيات ) وذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على توفير مقرات ومكاتب للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمراكز والمدن وذلك تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط منظومة العمران والإسراع بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه للمركز التكنولوجي .

كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطعة أرض مساحة ٧٢ قيراط ، بناحية كفر الساحل بالوحدة المحلية بفيشا سليم مركز طنطا وذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي ، وكذلك قطعة أرض بمساحة ١٦١.٠٦ م٢ ، بناحية زمام قرية بلوس الهوى بالوحدة المحلية بالجعفرية مركز السنطة وذلك لتوسعة مدرسة بلوس الهوى الابتدائية ،كما تم الموافقة على قبول التبرع بمساحة ٤ قيراط بالقطعة رقم ٩٦ بحوض شاريه النخيل نمره ٢ زمام كفر الهواشم التابعة للوحدة المحلية بدلبشان مركز كفر الزيات لإقامة محطة مياه شرب ارتوازية بكفر الهواشم.

وفي سياق متصل وافق المجلس على قبول التبرع بمساحة واحد فدان و 14 قيراط و9 أسهم بحوض الزحافه نمره 4 زمام إصلاح نجريج لصالح الوحدة المحلية بأبو حمر مركز بسيون وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي، كما تمت الموافقة على قبول تبرع قطعة أرض بمساحة ٢ قيراط و١٧ سهم بحوض سارس زمام شبشير الحصة مركز طنطا لإقامة محطة رفع صرف صحي.

وفي سياق آخر وافق المجلس على تحويل مسمى مستشفى زفتى التخصصي إلى مستشفى رمد زفتي وتكون تابعة للإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة على أن يتم مخاطبة الوزارة بهذا الشأن وموافقتها.