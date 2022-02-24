استمرار فعاليات «حياة كريمة» الثقافية بقرى كفر الدوار بالبحيرة

تواصل وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، مشاركتها الثقافية والفنية وذلك بالكثير من الفعاليات في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وذلك بقرى "حياة كريمة" بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 25 فبراير حتى 9 مارس 2022.

وتنفذ المبادرة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك بالتعاون مع وزارة "الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة للمياه، وجمعيات المجتمع المدني، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتتضمن الفعاليات افتتاح بداية المبادرة بقصر ثقافة كفر الدوار، وذلك في حضور الدكتورة حنان موسي، أحمد درويش والقيادات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم السبت 26 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما تجدر الإشارة إلى أنه ستقام مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية تشمل ورش للتدريب على كيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة، إلى جانب تدشين مركز اكتشاف للموهوبين في مجالات: "التمثيل،الشعر، الموسيقي، والعزف، الغناء"، ورصد جوائز للفائزين الخمس الأوائل.

وفي سياق متصل سوف تقام مجموعة من الورش الفنية في مجالات "التفصيل، الكروشيه، رسم وتلوين، تدوير خامات البيئة، الطرق على النحاس، الحُلي، بجانب تقديم عروضًا فنية كل يوم، وتتضمن الورش "عروض موسيقي عربية، وأيضًا فنون شعبية، وفقرات خاصة مثل فقرة الأراجوز، وفقرة عن عرائس الماريونت".

وسوف تنظم أيضًا مجموعة من المحاضرات التوعوية للشباب على ترشيد المياه وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه، وأيضًا عن ريادة الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.