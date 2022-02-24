الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبوالنمرس

المتهمة
المتهمة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل متهمة بقتل الطفلة "رودينا" بمنطقة أبو النمرس.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة جارة المجني عليها قد ارتكبت الجريمة لسرقة القرط الذهبي الخاص بالضحية، وتخلصت من جثتها بمكان آخر.

وتم ضبط المتهمة بعد أن فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، بالإضافة إلى استجواب عدد من الجيران، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة  بمنزل الضحية، لكشف كيفية اختفائها ومقتلها. 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بالعثور على جثة طفلة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة القبض ربة منزل قتل الطفلة رودينا النمرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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