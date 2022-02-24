«مودرنا»: 4.9 مليار دولار أرباح الربع الأخير من 2012 وزيادة التوقعات لـ2022

تواصل شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية جني ثمار لقاحها المضاد لكوفيد.19-



وأعلنت مودرنا اليوم الخميس أنها حققت خلال الربع الأخير من عام 2021 صافي أرباح بقيمة 4.9 مليار دولار.



وخلال العام المالي الماضي، سجلت الشركة فائضا بلغ 12.2 مليار دولار، رغم تسجيل خسائر قدرها 747 مليون دولار في العام السابق عليه بسبب تكاليف الأبحاث والتطوير المرتفعة.



وبشكل عام، أدى الطلب المرتفع على لقاح مودرنا المضاد لكوفيد19- إلى تحقيق إيرادات بلغت 5ر18 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بـ 803 ملايين دولار في العام السابق عليه.



وبلغت قيمة اتفاقيات الشراء التي وقعت عليها مودرنا لعام 2022 نحو 19 مليار دولار، مقارنة بـ 5ر18 مليارا في توقعات سابقة تعود ليناير الماضي. وتحتفظ الشركة بخيارات توقيع إضافية بما يصل إلى 3 مليارات دولار.



وعلى سبيل المقارنة، تتوقع شركة فايزر الأمريكية المنافسة تحقيق إيرادات من لقاحها المضاد لكوفيد19- بقيمة 32 مليار دولار لعام .2022 وطورت فايزر للأدوية لقاحها بالتعاون مع شريكتها بيونتك الألمانية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا لرويترز إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزا بحلول أغسطس ، لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.



وبدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون، لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.



وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل في مقابلة إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس 2022، وذلك قبل فصل الخريف المقبل الذي قال إن مزيدا من الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر قد يحتاجون إليه فيه.