هشام إسماعيل: أشارك في «الكبير» و«أحلام سعيدة» و«الاختيار 3» رمضان المقبل

يعيش الفنان هشام إسماعيل، حالة من النشاط الفني بمشاركته في الجزء السادس بشخصية "فزّاع"، من مسلسل الكبير، ومسلسل "أحلام سعيدة"، ليخوض بها السباق الرمضاني لعام 2022، ومسلسل "الاختيار 3".

وتابع الفنان هشام إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الحمد لله، مبسوط بوجودي وسط هؤلاء الفنانين الكِبار في السباق الرمضاني لعام 2022، بهذه الأعمال واتمني أكون خفيف على قلب الجمهور ويتبسط الجمهور بالأعمال".

وعن العمل في مسلسل "الكبير 6"، قال: "بالنسبة ليّ عمل ممتع، لأنني أقدّم شيئًا أحبه والجمهور متعلّق به، وعلاقتى بالفنان أحمد مكى رائعة، وبيننا كيمياء الجمهور يألفها ويحبها كثيرًا، والحمد لله كلنا بخير وكويسين والتصوير ماشي تمام، ودا كل اللي أقدر أقوله".

مسلسل الكبير

ويعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبو الحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كلا من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.