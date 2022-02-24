ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير التقارير الطبية لموظفي الجهات الحكومية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى تزوير التقارير الطبية لطالبيها من موظفي الجهات الحكومية وكتابة توصيف طبى بـ أمراض مزمنة على خلاف الحقيقة، مما يتيح لهؤلاء الموظفين بإستغلال تلك التقارير المزورة في جهات عملهم للحصول على امتيازات بمرتبات كاملة نظرًا لاعتقاد جهاتهم بمرضهم المزمن على خلاف الواقع مما يؤدى للإضرار بالمال العام.

وأضافت التحريات الأولية أن أحد متهمين التشكيل متخذًا من إحدى شركات التوريدات دون ترخيص مملوكة له، كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وكرًا لممارسة نشاطهم المؤثم ويتولى إثنين من المتهمين كتابة وتدوين التقارير الطبية بينما يتولى باقى المتهمين طباعة التقارير ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة والمنسوبة للجهات الحكومية المختلفة بالمطبعة المملوكة لأحدهم وتسليم المحررات المزورة إلى عملائهم ومرافقتهم إلى اللجان الطبية المختلفة لحين التأكد من حصولهم على القرارات الطبية بموجب المستندات المزورة وتقاضى مبالغ مالية منهم عقب نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي – 2 طابعة – عدد من الشهادات والتقارير الطبية مزورة وخالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات – عدد من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة – خطابات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهة – 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على " 2 بصمة خاتم شعار الجمهورية المُقلد والمنسوب صدوره لعدة جهات حكومية – عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية.

وأقر المتهمون بتحصلهما على بعض بصمات الأختام الأخرى غير الموجودة لديهم من أحد المتهمين، وبإرشادهم وبتفتيش مكتبة مملوكة للأخير كائنة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية تم ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من المستندات والمحررات خالية البيانات والمنسوب صدورهم لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات – عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية - طابعة - جهاز حاسب آلى - 2هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملين بـــ "3 بصمات خاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدوره إلى عدة جهات حكومية – 2 بصمة أكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية على ورقة بيضاء – 3 كشوف حساب مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة بنوك"، ولقد أمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزهم (3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بـــ " 2 تقرير طبى مزور بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة - العديد من المحادثات على تطبيق الواتس آب بينهم وبين عملائهم تؤكد نشاطهم الإجرامي ومبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.